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НовостиОбщество5 июля 2023 12:21

В Ростове все еще не смогли установить памятник медикам, погибшим в борьбе с COVID-19

Об открытии скульптуры говорят с 2021 года
Ангелина СКИБА
Работы по установке монумента обещали начать в ноябре 2022 года

Работы по установке монумента обещали начать в ноябре 2022 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону, на территории городской больницы № 20, длительное время не могут установить обещанный памятник в честь медиков, погибших в борьбе с COVID-19. Об этом в эфире программы «О главном» губернатору Василию Голубеву рассказал житель Дона.

Мужчина сообщил главе региона, что средства на создание скульптуры собрали врачи и медработники. В 2021 году вышло постановление местных властей.

По словам ростовчанина, работы обещали начать в ноябре 2022 года, но в итоге ничего не было сделано.

- Комментировать здесь особо нечего. Надо обещания выполнять, и те, кто его давал, должны объяснить, почему такая задержка произошла. Конечно, мы разберемся, и представителей областной власти послушаю, и город. Если решение состоялось, да еще и наши медики приняли участие в сборе средств, его нужно исполнить, - подчеркнул Василий Голубев.

Напомним, в 2021 году журналисты «КП - Ростов-на-Дону» сообщали о постановлении об установке памятника. Он должен был символизировать отвагу и профессионализм тех, кто вступил в борьбу с пандемией. Отмечалось, что монумент собирались открыть на внебюджетные деньги.

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