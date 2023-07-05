В Ростове все еще не смогли установить памятник медикам, погибшим в борьбе с COVID-19

Работы по установке монумента обещали начать в ноябре 2022 года
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростове-на-Дону, на территории городской больницы № 20, длительное время не могут установить обещанный памятник в честь медиков, погибших в борьбе с COVID-19. Об этом в эфире программы «О главном» губернатору Василию Голубеву рассказал житель Дона.
Мужчина сообщил главе региона, что средства на создание скульптуры собрали врачи и медработники. В 2021 году вышло постановление местных властей.
По словам ростовчанина, работы обещали начать в ноябре 2022 года, но в итоге ничего не было сделано.
- Комментировать здесь особо нечего. Надо обещания выполнять, и те, кто его давал, должны объяснить, почему такая задержка произошла. Конечно, мы разберемся, и представителей областной власти послушаю, и город. Если решение состоялось, да еще и наши медики приняли участие в сборе средств, его нужно исполнить, - подчеркнул Василий Голубев.
Напомним, в 2021 году журналисты «КП - Ростов-на-Дону» сообщали о постановлении об установке памятника. Он должен был символизировать отвагу и профессионализм тех, кто вступил в борьбу с пандемией. Отмечалось, что монумент собирались открыть на внебюджетные деньги.
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