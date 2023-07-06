Военный суд в Ростове рассмотрит дело 18 участников нацбатальона «Айдар»*

Заседание по уголовному делу состоится в Южном окружном военном суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону завтра, 7 июля, состоится первое судебное заседание по уголовному делу в отношении 18 участников запрещенного в России нацбатальона «Айдар»*. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

- Действительно, дело поступило в суд, на завтра назначена дата первого судебного заседания, - прокомментировали в инстанции.

Отметим, что это будет одно из самых массовых слушаний. Предварительно, задержанных подозревают в попытках насильственного захвата власти (ч. 4 ст. 34, ст. 323 УК ДНР) и участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 234 УК ДНР). Позже все указанные статьи должны переквалифицировать в соответствии c Уголовным кодексом России.

Добавим, ранее в судах уже рассматривали дела некоторых участников нацбатальона. Например, ранее в Ростове к 16 годам колонии приговорили боевика Дениса Мурыгу.

*«Айдар» - организация признана экстремистской и запрещена в России.

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Решение по делу не вступило в силу и еще может быть оспорено (подробности)