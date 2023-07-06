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НовостиОбщество6 июля 2023 14:26

На юг запустили дополнительные поезда с более дешевыми билетами

Это вызвано повышенным спросом
Анна ШИЛЯЕВА
На юг стало ходить больше поездов

На юг стало ходить больше поездов

Фото: Иван МАКЕЕВ

На фоне сезона отпусков существенно вырос спрос на поезда, курсирующие по направлению к побережью Черного моря. Поэтому РЖД запустили на юг дополнительные поезда с билетами по более низким ценам.

Как сообщил заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов РИА Новости, готовясь к лету, РЖД привели в порядок и вывели на линии все действующие пассажирские вагоны, которые есть у холдинга.

Напомним, ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что в начале июня депутаты Заксобрания Ростовской области подняли вопрос о том, чтобы сделать билеты на поезда более доступными для жителей региона.

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