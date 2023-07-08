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НовостиОбщество8 июля 2023 8:04

Стало известно, где в Ростовской области готовят самый вкусный шашлык

На Дону прошел гастрономический конкурс-фестиваль «Дон-Шашлык»
Анна ШИЛЯЕВА
В Ростовской области на фестивале выбрали мастеров шашлыка. Фото: Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области

В Ростовской области на фестивале выбрали мастеров шашлыка. Фото: Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области

В Чалтыре Мясниковского района прошел вкусный конкурс-фестиваль, сообщает правительство Ростовской области.

Во время состязания «Дон-Шашлык» выбирали самого лучшего шашлычника. В соревновании участвовали 11 человек из Ростова, Таганрога, нескольких сел и хуторов Мясниковского района, а также гости из Белгорода и Оренбурга.

Всем конкурсантам дали один час на приготовление шашлыка.

Оценивали не только блюдо, но и соблюдение санитарных норма, а также оригинальность и креативность.

Лучшим мастером шашлыка признали повара из Таганрога , второе и третье место досталось жителям Чалтыря.

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