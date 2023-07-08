Под Ростовом водитель иномарки сбил на переходе пешехода

На пешеходном переходе женщина попала в ДТП. Фото: пресс-служба областной ГИБДД
В Ростовской области на трассе по направлению к Азову произошла авария, в которой пострадал человек.
Как сообщили в областной ГИБДД, 25-летний водитель «Шевроле», по предварительным, данным, на нерегулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу.
В результате машина наехала на 57-летнюю женщину. Она получила травмы различной степени тяжести. На скорой женщину отвезли в больницу.
- Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, - рассказали в пресс-службе областной ГИБДД.
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