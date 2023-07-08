В Ростовской области две девушки погибли в аварии, которую устроил пьяный водитель без прав

Машина опрокинулась на крышу. Фото: пресс-служба областной ГИБДД

В Ростовской области, в Новошахтинске, в ночь с пятницы на субботу произошла смертельная авария, сообщили в донской ГИБДД.

По данным ведомства, 21-летний пьяный мужчина сел за руль «пятнадцатой», не имея прав. С ним в салоне находились пассажирки возрастом 25 лет и 24 года.

На улице Ростовской мужчина не справился с управлением и машина опрокинулась на крышу.

В результате обе девушки погибли на месте аварии.

- По факту случившего идет проверка, - сказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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