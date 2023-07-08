Славянский фестиваль «Купаловское лето» пройдет в Ростовской области

На празднике все желающие смогут перепрыгнуть через костер
Фото: Оксана ЗУЙКО
В Ростовской области, в станице Кагальницкой, днем, 8 июля, пройдет фестиваль славянской культуры «Купаловское лето на Дону», сообщает районная администрация.
Праздничной площадкой станет живописный берег реки Кагальник.
- Ждем всех желающих, - сказали в администрации.
Во время фестиваля все желающие смогут пустить по воде венки и перепрыгнуть через костер.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стало известно, где в Ростовской области готовят самый вкусный шашлык
На Дону прошел гастрономический конкурс-фестиваль «Дон-Шашлык» (подробнее)
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Сезон рыбалки в разгаре: ТОП-5 рыбных мест в Ростове-на-Дону
Расскажем, где поживиться крупной рыбешкой в Ростове (подробнее)