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НовостиОбщество8 июля 2023 11:45

Славянский фестиваль «Купаловское лето» пройдет в Ростовской области

Праздник состоится в станице Кагальницкой
Анна ШИЛЯЕВА
На празднике все желающие смогут перепрыгнуть через костер

На празднике все желающие смогут перепрыгнуть через костер

Фото: Оксана ЗУЙКО

В Ростовской области, в станице Кагальницкой, днем, 8 июля, пройдет фестиваль славянской культуры «Купаловское лето на Дону», сообщает районная администрация.

Праздничной площадкой станет живописный берег реки Кагальник.

- Ждем всех желающих, - сказали в администрации.

Во время фестиваля все желающие смогут пустить по воде венки и перепрыгнуть через костер.

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