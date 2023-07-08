Ремонт дорог в Таганроге взяли на контроль

В Таганроге Ростовской области активно ремонтируют дороги
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростовской области, в Таганроге, приводят в порядок десять дорог общей протяженностью 14 километров, сообщает сайт регионального правительства.
По этому поводу прошло совещание с участием губернатора Василия Голубева.
Глава региона потребовал держать на контроле ремонт и не допускать срывов установленных сроков.
Дороги планируют привести в порядок в этом году.
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