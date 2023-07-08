В Ростове лучшим семьям вручили награды

В парке "Левобережный" устроили зажигательный праздник. Фото: пресс-служба администрации Ростова

В Ростове, в парке на левом берегу Дона, в честь Дня семьи, любви и верности провели яркий праздник, сообщает сайт городской администрации.

Во время мероприятия самые лучшие семьи были удостоены наград.

Так, знак Губернатора Ростовской области «Во благо семьи и общества» вручили Федору и Валентине Гронд, Михаилу и Лидии Кряжимских, Николаю и Ольге Лабынцевым.

- Все пары идут рука об руку по жизни полвека и более, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Благодарности получили и другие семьи, в том числе, и многодетные.

- Благодарю ростовчан за сохранение и приумножение семейных ценностей, достойное воспитание детей и внуков. За труд на благо города и региона. За активную гражданскую позицию. Пусть в каждом доме живут мир, добро, любовь, радость и счастье, - сказал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

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