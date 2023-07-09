Житель Ростовской области едва не утонул из-за ветра

Спасатели доставили мужчину на берег Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовой области, в Сальском районе, речная прогулка едва не стоила мужчине жизни.

Как рассказали в пресс-службе областного МЧС, местный житель вышел на лодке на реку Маныч. Но порыв ветра опрокинул судно, мужчина оказался в воде и начал тонуть.

Патрулировавшие в это время водоем инспекторы и спасатели заметили потерпевшего, подняли на патрульный катер и доставили на берег, -сказали в пресс-службе регионального МЧС.

Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что в Ростовской области с середины июня утонули трое детей.

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