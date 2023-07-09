В Ростове в пруду утонул мужчина

В ростовском водоеме утонул мужчина
Фото: Александра БУДАЕВА
В донской столице в воскресенье, 9 июля, в водоеме нашли тело мужчины, рассказал «Комсомольской правде-Ростов-на-Дону» очевидец.
По словам свидетеля, ЧП произошло на улице Зеленой.
По предварительным данным, мужчина утонул. На место выехали экстренные службы.
Личность погибшего пока не установлена. Детали случившегося будут выяснены в ходе проверки.
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