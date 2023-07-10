В Ростовской области пациент, не попавший на прием к врачу, разбил охраннику нос

Мужчина разбил окна в больнице из-за того, что не попал на прием Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области, в Каменске- Шахтинском, местный житель устроил дебош в городской больнице.

Как рассказал «Комсомольской правде-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, мужчина средних лет пришел в приемное отделение и сказали, что неважно себя чувствует.

Он потребовал немедленно пустить его к врачу. Когда ему предложили занять очередь, пациент сильно разозлился. Он схватил камень и метнул его в охранника. «Снаряд» угодил прямо в лицо. В результате у охранника оказался разбит нос. Пока медики вызывали полицию, хулиган продолжал бросать камни, но уже – в окна.

Прибывшие на место оперативники отвезли дебошира в отдел. Известно, что мужчина был сильно пьян.

В больнице подтвердили инцидент. На работу клинки случившееся не повлияло.

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