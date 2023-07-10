Целью сбитой в Ростовской области ракеты был аэродром в Морозовске

телеграм-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева Кровли нескольких домов были повреждены. Сегодня, по словам Василия Голубева, их восстановят. Фото: телеграм-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева Кровли на двух домах были повреждены. Сегодня их должны восстановить. Фото: телеграм-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева.

В Ростовской области вчера, в воскресенье, 9 июля, была сбита украинская ракета, которая была направлена на аэродром Морозовск. Об этом сообщил начальник Главного штаба ВКС РФ генерал-полковник Виктор Афзалов в докладе командующему объединенной группировкой войск, генералу армии Валерию Герасимову.

— Средствами противовоздушной обороны уничтожены две ракеты, атаковавшие Керченский транспортный переход и аэродром Морозовск. Жертв и разрушений нет, – сообщил Виктор Афзалов.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в своем телеграм-канале о том, что фрагменты сбитой ракеты упали в рабочих поселках Донецка, на ЦОФе и Двадцатке.

Были повреждены крыши домов, расположенных на улице Лизы Чайкиной,11 и на улице Флотской,8.

Сегодня, в понедельник, по словам губернатора, кровля должна быть восстановлена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Ростовской области показали обломки после того, как силы ПВО сбили украинскую ракету

Некоторые из фрагментов достигают в длину примерно 20 сантиметров (подробнее)