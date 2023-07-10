Глава Донецка в Ростовской области призвал «не выходить на улицу в случае взрывов»

Вчера система ПВО сбила ракету между Каменском и Донецком. Фото: телеграм-канал губернатора Василия Голубева

В Ростовской области приступили к восстановлению кровли зданий, на которые упали осколки сбитого летательного объекта, предположительно, ракеты. Об этом сегодня, 10 июля, в Telegram сообщил глава администрации Донецка Роман Кураев.

- В течение дня должны отработать восстановление кровли по двум адресам на улицах Флотской и Лизы Чайкиной. Вчера система ПВО сбила над нами, между Каменском и Донецком, летательный объект. Что за объект установят и дополнительно доведут специалисты, - рассказал Роман Кураев.

Руководитель донецкой администрации также пояснил, что оповещения о воздушной угрозе не было, потому что подобного предупреждения «не поступало от специализированных направлений».

- Слава Богу, что система ПВО засекла его на ближнем подлете. Мы сообщили в ЕДДС, правоохранительные структуры, потом пошло взаимодействие с гражданами. Самое главное - пострадавших нет, - подчеркнул Роман Кураев.

Чиновник попросил земляков «не выходить на улицу в случае каких-либо взрывов». Нужно «оставаться в закрытых помещениях, в которых можно укрыться, до официального подтверждения о том, что все в порядке». Трогать руками обломки боеприпасов и летательных аппаратов опасно для жизни и здоровья.

Напомним, ранее губернатор Василий Голубев сообщил, что около 12 часов дня 9 июля система ПВО сбила украинскую ракету. Обломки, по словам главы региона, упали на дома в рабочих поселках. были повреждены шиферные крыши двух домов.

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