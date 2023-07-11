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НовостиОбщество11 июля 2023 13:18

В Ростове после дождя открыти проезд по улице Малиновского

Стихия улеглась к 16 часам вечера, вода к этому времени сошла с проезжей части
Ангелина СКИБА
Сегодня на донскую столицу обрушился ливень с грозой

Сегодня на донскую столицу обрушился ливень с грозой

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 11 июля, после дождя в Ростове-на-Дону восстановили движение транспорта по улице Малиновского. Эта информация поступила от пресс-секретаря мэрии города Марии Петровой.

Напомним, днем на донскую столицу обрушился ливень с грозой. Из-за этого в целях безопасности были выставлены ограждения в границах пересечения со Стачки и улицей 339-й Стрелковой Дивизии.

К 16 часам 11 июля стихия улеглась, вода с проезжей части сошла. При этом пасмурная погода еще сохраняется. По прогнозу синоптиков, сильные дожди с грозами, градом и ветром до 20-24 м/с также предстоящей ночью и утром 12 июля. Ростовчан просят быть осторожными.

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