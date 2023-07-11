В Ростове при пожаре в жилом доме пострадала 84-летняя женщина

Жителей Дона просят всегда помнить и строго соблюдать правила безопасности
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростове-на-Дону при пожаре в многоквартирном жилом доме пострадала 84-летняя женщина. Это произошло сегодня, 11 июля, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
- Вызов на 2-ю Володарского, 168 поступил около 10:42. На третьем этаже здания горела квартира. В 11:24 пламя полностью потушили на площади в 20 кв. метров. Пожилая женщина получила ожоги, ее увезли в больницу с места происшествия, - рассказали в ведомстве.
Причину пожара еще устанавливают.
Сотрудники экстренных служб просят жителей Дона всегда помнить и строго соблюдать правила безопасности, очень осторожно следует обращаться с огнем и электроприборами.
Напомним, ранее в донской столице сработала пожарная сигнализация в Галерее Парк на Севером.
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