Рухнувшее дерево придавило девушку в Ростове-на-Дону во время дождя

Зеленая крона оборвала провода и почти перекрыла тротуар Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 12 июля, на Западном в Ростове-на-Дону во время стихии упавшее дерево «немного» придавило девушку. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

- На Переходном мосту упало дерево и немного придавило девушку. Все обошлось испугом, - рассказали ростовчане.

Судя по видеоролику с места происшествия, зеленая крона оборвала провода и почти перекрыла тротуар. Дерево рухнуло рядом с торговой точкой, где продают овощи и фрукты.

Официальных комментариев по поводу случившегося от экстренных служб пока не поступало.

Напомним, стихия накрыла город утром. По словам жителей донской столицы, во время дождя были подтоплены некоторые дороги. В целях безопасности действовало дорожное ограничение на улице Малиновского. Возможность нового разгула непогоды сохранится до конца дня.

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