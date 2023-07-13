В Ростове-на-Дону объяснили, зачем около здания ЮВО выложили мешки с песком

Здание ЮВО находится на проспекте Буденновском в Ростове-на-Дону Фото: Дмитрий Кутепов

Мешки с песком около здания Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону выложили для защиты от природных катаклизмов. Такое объяснение со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, опубликовали на портале 1rnd.ru.

Предполагается, что защитная конструкция должна предохранять цокольный этаж постройки от возможного подтопления во время осадков. Например, в случае сильных ливней, похожих на те, что обрушились на донскую столицу в этом июле.

При этом журналисты отмечают, что песок около здания ЮВО засыпали не просто в прочную ткань, его также уложили в «белые контейнеры», которые по своему виду напоминают габионы.

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