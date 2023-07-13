В Ростове вместо школы № 94 построят модульное здание для начальных классов

Здание начальной школы № 94 на проспекте 40-летия Победы признали аварийным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Ростова-на-Дону подтвердили планы по сносу здания школы № 94. После демонтажа на свободном пространстве собираются возвести современную модульную постройку для начальных классов.

- Управление образования города разъяснило ситуацию. Здание начальной школы № 94 на проспекте 40-летия Победы, 65/5 признано аварийным. Вместо него рассматривается вопрос возведения современного модульного здания для начальной школы, - сообщила пресс-секретарь городской администрации Мария Петрова.

Представитель мэрии добавила, что основное помещение школы, которое находится на проспекте 40-летия Победы, 63, работает в штатном режиме.

Напомним, конкурс на проведение демонтажных работ объявили ранее на сайте госзакупок. Исполнитель за 10,1 млн рублей должен выполнить задачу в течение 60 дней с даты заключения договора.

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