Ростовская область участвует в мегапроектах научно-образовательных центров

В НОЦ умы науки со всего мира самореализуются, выполняя интересные задачи и проекты.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Донской край приступил к реализации мегапроектов научно-образовательных центров. Это позволит добиться успехов в импортозамещении и обеспечить технологический суверенитет страны. О возможности прорывных проектов ученых было сказано на Форуме будущих технологий «Вычисления и связь «Квантовый переход».
Полного технологического суверенитета сейчас нет ни у одной страны мира. Поэтому перед учеными страны стоит одна большая задача – построить свою технологическую систему. И это должно произойти в течение 10 – 15 лет.
– Для этого нужны реальные партнерства с пространством доверия, - заявил президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета Андрей Безруков.
Для этой непростой задачи и существуют научно-образовательные центры, которые работают в 36 субъектах РФ, в том числе и в Ростовской области. Здесь умы науки со всего мира самореализуются, выполняя интересные задачи и проекты. Также здесь происходит международный обмен опытом, что немаловажно для новых прорывов в науке.
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