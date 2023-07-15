Под Ростовом мужчина устроил стрельбу из-за шума у соседей

Правоохранительные органы проводят проверку инцидента. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Аксайском районе Ростовской области вечер пятницы в приятной компании закончился стрельбой и вызовом полиции. Так сосед с оружием решил проучить шумную молодежь, но в итоге и его проверяют правоохранительные органы. Кадры, попавшие на камеру видеонаблюдения и опубликованные в городских пабликах, прокомментировали в донском главке.

На кадрах видно, как к машине подходит мужчина с пакетом и пинает иномарку, чтобы у нее заработала сигнализация. На шум открывается дверь и выходит молодой мужчина, чтобы выяснить, в чем дело.

Дальше на кадрах конфликт обостряется, и старший собеседник достает оружие и стреляет в сторону и в пол, а младший скрывается за дверью.

Как рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по Ростовской области, в полицию поступило сообщение о конфликте между местными жителями. Нетрезвому мужчине не понравилось, что соседи шумят поздно вечером, и началась ссора.

- В ходе ссоры мужчина произвел несколько выстрелов из принадлежащего ему на законных основаниях травматического оружия в сторону. Никто из участников конфликта не пострадал, - рассказали в донском главке. - Сейчас проводится проверка, в результате которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

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