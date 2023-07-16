В Ростове из-за крупного пожара в жилом доме на Северном эвакуировали 20 человек

Пожару был присвоен второй ранг сложности. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростове-на-Дону во время крупного пожара в многоквартирном жилом доме в Северном районе в воскресенье, 16 июля, эвакуировали 20 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Речь идет о пожаре на улице Каракумской, 21, в Ворошиловском районе города. В трехэтажном доме загорелась квартира на третьем этаже. По словам очевидцев, выгорел практически весь этаж, и огонь перекинулся на крышу. Из-за этого огнеборцы присвоили пожару второй ранг сложности.

До локализации пламя успело охватить 450 квадратных метров площади.

Из дома было эвакуировано 20 человек. 62-летняя хозяйка квартиры, где, по предварительным данным, могло возникнуть возгорание, пострадала и была доставлена в ожоговый центр БСМП.

- В тушении пожара задействовано 23 единицы техники и 62 человека, - рассказали в администрации. - Также на место прибыл замглавы администрации города по вопросам ГО и ЧС Алексей Потешкин.

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