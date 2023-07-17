Бывшего председателя Ростовского облсуда увезли из больницы на допрос в Москву

Ей вменяют несколько эпизодов получения взятки.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Экс-председателя Ростовского областного суда Елену Золотареву из больницы увезли в Москву для следственных действий. Об этом сообщает портал 1rnd.ru с ссылкой на собственный источник.
Предварительно известно, что Елене Золотаревой вменяют несколько эпизодов получения взятки. По данным следствия, бывший председатель брала вознаграждение за то, чтобы влиять на коллег и влиять на принятие решений.
Напомним, несколько дней назад у подозреваемой резко ухудшилось состояние здоровья. Ей вызвали скорую помощь и доставили в реанимацию, в токсикологическое отделение.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Экс-главу Ростовского облсуда госпитализировали в реанимацию
Врачи установили ей кардиостимулятор (подробнее)
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
В Ростове в доме председателя Совета судей прошли обыски
Мероприятия связаны с ее профессиональной деятельностью (подробнее)