Бывшего председателя Ростовского облсуда увезли из больницы на допрос в Москву

Ей вменяют несколько эпизодов получения взятки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-председателя Ростовского областного суда Елену Золотареву из больницы увезли в Москву для следственных действий. Об этом сообщает портал 1rnd.ru с ссылкой на собственный источник.

Предварительно известно, что Елене Золотаревой вменяют несколько эпизодов получения взятки. По данным следствия, бывший председатель брала вознаграждение за то, чтобы влиять на коллег и влиять на принятие решений.

Напомним, несколько дней назад у подозреваемой резко ухудшилось состояние здоровья. Ей вызвали скорую помощь и доставили в реанимацию, в токсикологическое отделение.

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