Состояние пациентки стабилизировали. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В реанимацию госпитализировали экс-главу Ростовского областного суда. Она попала в больницу 12 июля, сообщил собственный источник «КП-Ростов-на-Дону».

По предварительным данным, резкое ухудшение состояния женщины заметили ее сын — он сразу вызвал на место скорую. Пациентку госпитализировали в реанимацию, в токсикологическое отделение. Медикам пришлось установить ей кардиостимулятор.

Состояние госпитализированной удалось стабилизировать. Сейчас она находится в сознании. Уже 15 июля кардиостимулятор собираются убрать.

Напомним, в начале апреля дома у бывшего председателя Ростовского облсуда прошли обыски. Тогда сообщалось, что оперативные мероприятия связаны с профессиональной деятельностью судьи. В том же месяце она подала в отставку, а позже женщину заключили под домашний арест.

В мае глава следственного комитета Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей с просьбой дать согласие на возбуждение уголовного дела. По предварительной информации, ей вменяют несколько эпизодов получения взятки. По данным следствия, за вознаграждение она влияла на коллег и добивалась принятия «нужных» решений. ВККС дала разрешение.

Позже экс-судья подала жалобу на решение коллегии. Верховный суд рассмотрит ее в августе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове в доме председателя Совета судей прошли обыски

Мероприятия связаны с ее профессиональной деятельностью. (Подробности)

На заседании ВККС разрешили возбудить дело в отношении экс-главы Ростовского областного суда

Бывшего председателя Ростовского облсуда на совещании не было по семейным обстоятельствам. (Подробности)