Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 июля 2023 4:59

Бывшую главу Ростовского облсуда подозревают во взяточничестве

Ее этапировали в Москву
Екатерина ПОПОВА
Также известно, что ее из больницы увезли на допрос в Москву.

Также известно, что ее из больницы увезли на допрос в Москву.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-главе Ростовского областного суда вменяют несколько эпизодов получения взятки. Об этом сообщает портал 1rnd.ru с ссылкой на собственный источник.

По предварительным данным, бывший председатель брала вознаграждение за то, чтобы влиять на коллег и влиять на принятие решений.

Также известно, что ее из больницы увезли на допрос в Москву.

Напомним, на прошлой неделе подозреваемой стало плохо и ее госпитализировали в реанимацию, в токсикологическое отделение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бывшего председателя Ростовского облсуда увезли из больницы на допрос в Москву

Ее подозревают в коррупции (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Экс-главу Ростовского облсуда госпитализировали в реанимацию

Врачи установили ей кардиостимулятор (подробнее)