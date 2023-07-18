Бывшую главу Ростовского облсуда подозревают во взяточничестве

Также известно, что ее из больницы увезли на допрос в Москву.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Экс-главе Ростовского областного суда вменяют несколько эпизодов получения взятки. Об этом сообщает портал 1rnd.ru с ссылкой на собственный источник.
По предварительным данным, бывший председатель брала вознаграждение за то, чтобы влиять на коллег и влиять на принятие решений.
Также известно, что ее из больницы увезли на допрос в Москву.
Напомним, на прошлой неделе подозреваемой стало плохо и ее госпитализировали в реанимацию, в токсикологическое отделение.
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