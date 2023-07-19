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НовостиОбщество19 июля 2023 4:20

В Ростове-на-Дону 19 июля ожидаются дожди с грозами

Ветер может усилиться до 24 м/с
Екатерина ПОПОВА
В первой половине дня ожидаются дожди с грозами.

В первой половине дня ожидаются дожди с грозами.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростове в среду, 19 июля, синоптики прогнозируют осадки. Об этом говорится на сайте Росгидрометцентра.

Днем воздух прогреется до +29 градусов. В ночные часы столбик термометра опустится до +14.

В первой половине дня ожидаются дожди с грозами. А ветер может усилиться до 20 – 24 м/с.

Напомним, в МЧС сообщили, что штормовое предупреждение продлится в регионе до конца суток. Ожидается целый комплекс метеорологических явлений в виде сильных дождей, ливня с грозой и градом.

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