В Ростовской области изъяли сумки и обувь Louis Vuitton и Chanel

Ущерб правообладателям оценили в четыре миллиона рублей. Фото: Южное таможенное управление.

В городе Сальске Ростовской области таможенники изъяли сумки и обувь мировых брендов Louis Vuitton и Chanel. Как оказалось, все они контрафактные. Об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Во время проверки в одном из магазинов Сальска таможенники нашли обувь, сумки и чехлы для мобильных телефонов марок якобы произведенных мировыми брендами Louis Vuitton и Chanel. Как выяснилось, все это — контрафакт. Документов на товар у магазина не нашлось.

Ущерб, причиненный торговым маркам, оценили в четыре миллиона рублей.

Все вещи из магазина изъяли, а также возбудили уголовное дело по части 1 статьи 180 УК России за незаконное использование товарного знака. За это может грозить до двух лет лишения свободы.

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