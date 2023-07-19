В Гидрометцентре сообщили, что жара до +50 Ростовской области не грозит

Жаркими будут лишь последние дни июля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростовской области не грозит аномальная жара до +50 градусов, от которой сейчас страдают в странах Европы. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

На Дону до конца июля будет дождливо, жарко и сухо. В ближайшие дни температура в области будет комфортной. Воздух прогреется от +22 до +27. Самыми жаркими, по словам синоптиков, будут только последние дни второго летнего месяца. Тогда температура может подняться до +35 градусов.

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