В Крыму воспитательница оттаскала за волосы маленькую девочку

Воспитателю грозит штраф от 5 до 30 тысяч рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Крыму в одном из детских садов воспитатель схватила за волосы шестилетнюю девочку. Якобы так она хотела наказать провинившегося ребенка. Об это сообщает «КП-Крым».

После случившегося поведение девочки изменилось. Она перестала к себе кого-либо подпускать. Мать вызвали в детский сад, чтобы выяснить причину.

Но когда просмотрели записи с камеры видеонаблюдения в садике, увидели, как воспитатель тащит кроху за волосы.

Делом заинтересовались правоохранители. Была проведена проверка. На сотрудницу детского сада был составлен административный протокол. Ей грозит штраф от 5 до 30 тысяч рублей.

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