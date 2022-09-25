Едут по "бабам" и спрашивают про токсичных людей: ростовский воспитатель детсада рассказала о современной ребятне, "мамских чатах" и круглосуточном общении с родителям

Жаль, для воспитателей не работает волшебная формула "Я в домике!" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наверняка, многие взрослые хотя бы раз в жизни мечтали бросить «вот это вот все» и рвануть на скорой электричке до станции «прекрасное далеко». Эх, царство медовой манки, сбитых коленок, и, конечно, же веселых игр в детском саду.

Ну, а пока розовощекие малыши катаются с горок, путешествует по царствию Морфея в середине дня или поедают сытные завтраки, за ними внимательно «блюдят» строгие воспитатели. Но, как оказалось, спектр обязанностей у современных Мэри Поппинс куда шире, чем это может показаться: когда - детишек переодеть, а когда - и стенки отштукатурить.

В разговоре с «КП - Ростов-на-Дону» девушка, которая вот уже третий год работает воспитателем в одном из детских садов Ростовской области, рассказала, как ей приходиться делать ремонт, собирать деньги с родителей и разруливать конфликты в «мамских» чатах.

ФРОНТ РАБОТ - ТО ЕЩЕ «РАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ»

- Три года назад, наконец-то, поступила в долгожданный педагогический университет, и если для одних такое образование, лишь, запасной аэродромом, то для меня, наоборот, мечта всей жизни. Буквально с 15 лет я четко знала, что хочу быть воспитателем, - начинает свой рассказала ростовчанка Елизавета. - Чтобы не заниматься скучной зубрежкой, еще на первом курсе решила устроиться в детский сад: все-таки любая практика куда лучше, чем нудные книжки по педагогике. Через месяц поисков приглянулся хороший вариант, но понятное дело, что на должность старшего сотрудника, с моим то опытом, можно было не рассчитывать, а вот нянечкой взяли легко. Больше двух лет занималась только хозяйственными вопросами. Мыла посуду, игрушки, помогла накрывать на стол, меняла белье. Фронт работ - не райское наслаждение, ну на то это и первый опыт.

Родители порой хотят внимания лишь их ребенку, а ребят в группе - 30. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- И, вот, полгода назад заведующая постучалась с предложением, от которого нельзя отказаться. Меня, без пяти минут выпускницу, предлагают назначить полноценным воспитателем! Радости - полна коробочка, равно как и страхов, ведь это - совершенно другая работа. Больше ответственности, задач и контроля: все-таки 30 детей в группе, это вам не одуванчики в поле собирать. Да и приходить теперь надо на час раньше, ведь как раз к семи утра первых сонных ребят тянут за руку родители, - продолжает наша героиня.

- Когда все в сборе, начинается серия бюрократических радостей. Заполни табель посещаемости, а еще - журнал по температуре, зеву и даже стулу ребенка. По сути, все это должна делать медсестра, но наша заведующая решила, что талантливые люди талантливы во всем, и делегировала всю эту радость воспитателям.

КОМПЛЕКС ВАХТЕРА

- К счастью, со всеми трудностями мне помогает нянечка, мы с ней вообще такой хороший дримтим - работаем, как единый организм. Причем, интересно, что она старше меня аж на 35 лет, - продолжает Елизавета. – Зачастую у таких опытных дам срабатывает комплекс вахтера: мол, деточка, я тут - главная, уважай возраст и так далее, и тому подобное. У Нелли Евгеньевны такого нет, но, признаюсь честно, иногда она ведет себя как гиперопекающая бабуля. В каких-то моментах это очень спасает, ведь тебе все спокойно объяснят и расскажут, но иногда все-таки хочется чувствовать себя старшим воспитателем, а не провинившейся внучкой.

Воспитатель не только сеет разумное, доброе, вечное, но и ремонт делает. Фото: Дуэль Алексей

- Весь день в садике расписан по минутам: сначала зарядка, потом завтрак, игры, немного занятий, прогулка, обед, тихий час, полдник, снова игры, прогулка, - ах, вот уже и мамочка пришла. А, если серьезно, примерно с 5 часов родители постепенно начинают забирать ребят домой, нянечки тоже уходят, а вот мы, воспитатели, сидим, «до последнего клиента». Чаще всего в шесть вечера уже никого нет, но бывали случаи, когда приходилось ждать работающую мамочку и до семи. Дама, правда, предлагала оставить дочку на охранника, но нам такое строго запрещено. Хотя года три назад слышала от знакомой пары, что как-то раз воспитательница, не дождавшись их прихода, забрала сына к себе домой. Подружка рассказала, что была в полном шоке, когда, придя в сад, не обнаружила там своего ребенка - пришлось взять адрес у вахтера и ехать к ней в гости.

«ЖДИТЕ ГРОМА, ЕСЛИ У ВЕНИЧКИ НЕ БЫЛО АППЕТИТА»

- Общение с родителями, это вообще отдельная песня, - уверяет ростовчанка. – Работая младшим воспитателем, мам и пап видела только мельком, зато сейчас общаюсь с ними чуть ли не 24/7. Во-первых, у нас группа в WhatsApp - там решаем организационные моменты. Во-вторых, у каждого есть мой личный номер: пишут туда по поводу и без. Родным кажется, что их ребенок обязательно должен быть центром внимания. С одной стороны, могу их понять, но порой мамочки забывают, в группе - 30 человек. Бывает, поужинали дети, а потом приходит чья-нибудь бабуля и начинается: «Ну как наш-то — поел? А как ел, а в каком был настроении, а я вот ему хлебцы дала с собой, но упаковку так и не открывал». И, ждите грома, если окажется, что у Венички не было аппетита. Я, правда, очень люблю каждого малыша, но, к сожалению, чисто физически не получается уделять всем сто процентов внимания, ведь садик — это все-таки коллективная история.

Лиза очень любит детей, но кипы документов радости не добавляют. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Были даже моменты, когда особенно суетливая мамочка звонила и писала мне каждые десять минут. А все потому, что ее близняшки долго отсутствовали и, когда вышли, началось. А как они поели, а что сейчас делают, а с кем играют, а каких кукол выбрали. Только открываешь телефон, а там простыни тревожного текста неугомонной мамаши. Продолжалась эта атака недели две точно, после дамочка успокоилась, а вот у меня за малым чуть не начался нервный тик.

ВОСПИТАТЕЛЬ-МАЛЯР

- Но коммуникация — это еще так, цветочки. Порой воспитателя могут поджидать поистине удивительные сюрпризы, - смеется Лиза. - Недавно наш садик отправили на ремонт: детей и некоторых сотрудников расформировали по другим учреждениям, но избранным вроде меня повезло сорвать куш - мы остались делать этот самый ремонт.

- Я вот из воспитателя превратилась в профессионального маляра-штукатура. И жнец, и швец, как говорится, по полной программе. Садик – это вообще место, где раскрываются все твои даже самые потаенные таланты. Так вот узнала, что неплохо грунтую стены, а еще весело и под музыку отдираю старый линолеум. А если талантов нет, найдем! В конце концов: кто, если не ты? Не профессиональным же строителям доверять такую ответственную работу?! Про значительное расширение своих обязанностей узнала совершенно случайно: в один из дней заходит заведующая и командным голосом выдает: мол, стены нужно покрасить - вот инвентарь и вперед. От шока даже не успела опомниться, и уже на следующий день ты задорно отрабатываешь гордое звание маляр-воспитатель.

Иногда общение с родителями - еще тот ребус. Куда сложнее, чем с детьми. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Но на этом еще не все, - уверяет Елизавета. - Привлекают к строительному квесту еще и родителей, ведь помощь лишней не бывает. Причем, к моему удивлению, мамы и папы абсолютно нормально на это реагируют: если есть время, приедут, помогут, еще и слово доброе скажут.

«МАМСКИЙ ЧАТ»

- Родители наших ребят, вообще, очень отзывчивые люди. Если что-то нужно купить в группу, например, новые игры, сразу пишем в WhatsApp и те скидываются. Да, сами понимаем, что все это должно делаться за счет сада, но, увы, повлиять на ситуацию очень сложно. Приходиться объяснять, что это прежде всего нужно для детей, и, если не купят родители, не купит никто, - с грустью признается девушка.

– Конечно, есть и бунтующие, но в эти моменты отлично срабатывает инициативная мамочка из родительского комитета. Агитационную программу проводят в отдельной группе родителей, так называемом «мамском» чате. Дамы-домохозяйки, у которых очень много свободного времени, спамят туда свои инсайты чуть ли не каждый час, - вздыхает безо всякой надежды Лиза. - В то время как работающая часть взрывается от злости. Как-то раз звонит мне мама Вадика из нашей группы и с полным негодованием спрашивает: «Вы можете с ними что-то сделать? Мне постоянно приходят уведомления. Эти мамаши сводят с ума, невыносимо!»

Не всех детей родители забирают из садика вовремя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ПО БАБАМ!»

- Но на самом деле работа в садике - очень интересно. Те же малыши чувствуют обстановку словно сканер, настроение, реакции, даже взгляды - от них ничего не утаить. Не обходиться и без забавных перлов, - смеется девушка. – Как-то раз ко мне с вопросом подходит четырехлетняя Даша: «Елизавета Андреевна, а что такое токсичный человек?» Я как опешила: «Дашенька, почему ты решила спросить?» А она говорит: «Вот мама папе по телефону сказала, что он токсичный человек».

- Потом была еще одна история. В садике есть качели в форме машинки: два мальчика сели за руль, ну я же в шутку кричу: «Вы куда - в парк или на пикник?». На что они своими детскими голосками пищат в ответ: «по бабам!» Такие вот детки-конфетки.

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