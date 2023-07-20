В Ростове в четверг будет солнечная и жаркая погода

На небе не будет ни облачка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 20 июля, в Ростове-на-Дону будет ясно и солнечно. Об этом говорится на сайте Росгидрометцентра.

Столбик термометра днем поднимется до +30 градусов, а ночью будет немного прохладней – +18. Северный ветер почти будет еле уловим, так как подует со скоростью один метр в секунду.

В пятницу, 21 июля, ожидается аналогичная погода. Только в дневные часы будет на один градус жарче, чем в четверг.

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