В Ростове в четверг будет солнечная и жаркая погода

На небе не будет ни облачка.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В четверг, 20 июля, в Ростове-на-Дону будет ясно и солнечно. Об этом говорится на сайте Росгидрометцентра.
Столбик термометра днем поднимется до +30 градусов, а ночью будет немного прохладней – +18. Северный ветер почти будет еле уловим, так как подует со скоростью один метр в секунду.
В пятницу, 21 июля, ожидается аналогичная погода. Только в дневные часы будет на один градус жарче, чем в четверг.
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