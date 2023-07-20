В Ростове участок рядом с Северным кладбищем отдадут под комплексное развитие

Победитель должен построить на участке как жилые, так и нежилые объекты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове участок возле Северного кладбища выставили на торги. Его отдадут под комплексное развитие. Об этом сообщается на сайте «Дом.РФ».

Начальная цена торгов – 13,9 миллионов рублей.

Участок находится рядом с другими ЖК. Также недалеко от него есть социальные объекты.

Победитель должен построить на участке как жилые, так и нежилые объекты. А еще объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой.

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