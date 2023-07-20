В Ростове-на-Дону могут уволить главу комитета по охране окружающей среды

Ранее работу управленца раскритиковал глава администрации Алексей Логвиненко Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону под угрозой увольнения оказался председатель городского комитета по охране окружающей среды Андрей Куренков. Об этом сообщает портал 1rnd.ru со ссылкой на собственные источники в мэрии.

Отмечается, что заявление об отставке пока не поступало. Однако, если чиновник примет такое решение, то сможет сразу же покинуть должность.

- От Андрея Куренкова глава администрации требовал конструктивных предложений по поводу того, как решить проблему с озеленением города. Идеи нужно было предоставить на совещании, но на трех совещаниях подряд информации не поступало, - пояснил источник.

Официального комментария относительно возможной отставки управленца журналисту «КП - Ростов-на-Дону» в городской администрации не предоставили.

Напомним, в июне 2023 года с поста директора департамента ЖКХ Ростова-на-Дону уволился Алексей Пономарев.

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