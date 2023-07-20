Дончанам рассказали, как избавиться от головной боли без таблеток

Единственный случай, когда с болью справиться могут лишь таблетки – мигрени. Фото: Евгения ГУСЕВА

Как помочь самому себе при головных болях без таблеток рассказали ростовчанам. Действенными способами поделился врач-остеопат, невролог Владимир Белан в интервью News.ru.

По словам специалиста, головная боль может быть вызвана разными причинами. Следовательно, и методы лечения будут разными.

Если боль возникает в шейном отделе позвоночника, это говорит о непривычном положении или нагрузках. В таком случае боль поможет снять массаж и физиотерапия.

Если же голова болит из-за погоды, тогда лучше прибегнуть к занятиям йогой, закаливанию и лечебной физкультуре.

Единственный случай, когда с болью справиться могут лишь таблетки – мигрени.

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