На участке трассы Р-280 в Ростовской области по временной схеме откроют четыре полосы

Интенсивность потока составляет около 30 тысяч автомобилей в сутки. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ростовской области на федеральной трассе Р-280 «Новороссия» Ростов – Таганрог – граница с ДНР откроют четыре полосы по временной схеме. Как сообщил ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, это связано с ростом трафика на этом направлении. Так как интенсивность потока составляет около 30 тысяч автомобилей в сутки.

Речь идет об отрезке с 40 по 44 километр. Там почти завершили устройство двух полос движения, кроме верхнего слоя асфальта.

– Для обеспечения безопасного проезда по участку капремонта встречные потоки будут разделены металлическим барьерным ограждением и водоналивными баками, обустроена выделенная полоса для поворота в Мержаново, - сообщил и.о. директора ростовского филиала ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Степан Чибров.

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