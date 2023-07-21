В Ростове в пятницу ожидается жаркая и пасмурная погода

Днем и ночью может пойти небольшой дождь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 21 июля, в Ростове ожидается жаркая и облачная погода. Об этом говорится в Росгидрометцентре.

В дневные часы воздух прогреется до +32 градусов. В ночные часы температура опустится до +18. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью два метра в секунду. Также не исключен небольшой дождь в течение дня и ночью.

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