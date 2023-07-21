В Ростове с набережной в Дон неизвестные сливают коричневую жидкость

Ростовчане в комментариях возмутились такой ситуацией. ФОТО: группа ВК «Ростов Главный»
В Ростове люди заметили, как с набережной в реку Дон сливаются коричневые стоки неизвестного происхождение. Очевидцы сняли это на видео и выложили в социальные сети.
Ростовчане в комментариях возмутились такой ситуацией и порекомендовали приняты меры в отношении тех, кто загрязняет реку.
Напомним, в июне местные уже жаловались на красные стоки в Дон. Это произошло в районе Державинского пирса.
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