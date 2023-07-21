В Ростове районный суд отказал активистам в возвращении городу части рощи СКА

Слушания состоялись в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону Ленинский районный суд по итогам слушаний не вернул городу спорный участок рощи СКА. Об этом в социальных сетях сообщили активисты, знакомые с ситуацией.

- Сегодня, 19 июля 2023 года, районный суд принял решение об отказе в удовлетворении коллективного иска. Как мы видим, на этом история не закончится, так как в ней открылись обстоятельства для прокурорского реагирования, - отметили активисты.

Таким образом, решение суда, предположительно, собираются обжаловать. Чем закончатся разбирательства, неизвестно.

Ситуация уже давно стала достоянием гласности, с ней знакомы не только защитники зеленого фонда региона, но и власти - еще в 2022 году жители донской столицы обращались с петицией к губернатору Василию Голубеву и президенту России Владимиру Путину. Люди просили «отменить разрешение на использование участка под жилую застройку».

Напомним, предварительно, до 2016 года 2 га зеленых насаждений входили в зону городских лесов. Затем для указанной земли сменился вид разрешенного использования. Якобы один из бизнесменов собирался возвести там стоянку, но эти планы смогли отменить через прокуратуру и Арбитражный суд.

Известно, что осенью 2022 года территорию все еще рассматривали как место, подлежащее возможной застройке.

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