В Левенцовке открыли новый корпус детского сада

Здесь малыши могут заниматься песочной анимацией и конструированием. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Левенцовском микрорайоне заработал новый корпус детского сада №25. Он был построен по нацпроекту «Демография». Об этом говорится на сайте донского правительства.

Вместительность детского сада составляет 140 человек. Из них 40 мест – для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет.

На строительство было выделено 167,4 миллиона рублей, в том числе 73,4 миллиона из федерального бюджета.

Здесь малыши могут заниматься песочной анимацией, конструировать в специальной лего-студии. Также в садике есть бассейн, музыкальный и физкультурный залы.

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