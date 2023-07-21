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НовостиОбщество21 июля 2023 17:44

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» временно изменится схема движения

В районе хутора Михайловка будут менять мост
Екатерина ПОПОВА
Начнутся работы 20 августа и продлятся до 30 сентября.

Начнутся работы 20 августа и продлятся до 30 сентября.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области на 964 километре трассы М-4 «Дон», около хутора Михайловка, временно изменится схема движения. Об этом сообщили в пресс-службе «Автодора».

Это связано с проведением работ по замене элементов мостового полотна на данном участке. Начнутся работы 20 августа и продлятся до 30 сентября. Из-за этого транспорт будет пущен в объезд.

– Для тех, кто едет со стороны станицы Владимировской в направлении Ростова-на-Дону, разворот предусмотрен через транспортную развязку на 960 км дороги М-4 «Дон». Въезд и выезд из хутора Михайловка также будет осуществляться через развязку на 960 км, – говорится в сообщении.

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