В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» временно изменится схема движения

Начнутся работы 20 августа и продлятся до 30 сентября. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области на 964 километре трассы М-4 «Дон», около хутора Михайловка, временно изменится схема движения. Об этом сообщили в пресс-службе «Автодора».

Это связано с проведением работ по замене элементов мостового полотна на данном участке. Начнутся работы 20 августа и продлятся до 30 сентября. Из-за этого транспорт будет пущен в объезд.

– Для тех, кто едет со стороны станицы Владимировской в направлении Ростова-на-Дону, разворот предусмотрен через транспортную развязку на 960 км дороги М-4 «Дон». Въезд и выезд из хутора Михайловка также будет осуществляться через развязку на 960 км, – говорится в сообщении.

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