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НовостиОбщество22 июля 2023 13:32

В Ростове вновь могут открыть магазин Decathlon

Власти одобрили продажу сети спортивных магазинов
Дмитрий Кутепов
Власти одобрили продажу сети магазинов при условии сохранения всех рабочих мет.

Власти одобрили продажу сети магазинов при условии сохранения всех рабочих мет.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове вновь может начать работу спортивный магазин Decathlon. Это стало возможным благодаря одобрению продажи торговой сети в России, сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы Минпромторга страны Виктора Евтухова.

Чиновник отметил, что власти не позволили французской компании продать бизнес по частям. Из-за этого им пришлось сохранить все 35 магазинов и склад. По условиям одобренной сделки, все 1,4 тысячи рабочих мест будут сохранены российской компанией, которая выкупит бизнес.

Напомним, французская сеть Decathlon закрыла продажи в своих магазинах, в том числе и в Ростове, 26 июня прошлого года. Тогда они это объяснили проблемами «из-за внешних условий».

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