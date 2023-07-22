В Ростове вновь могут открыть магазин Decathlon

Власти одобрили продажу сети магазинов при условии сохранения всех рабочих мет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове вновь может начать работу спортивный магазин Decathlon. Это стало возможным благодаря одобрению продажи торговой сети в России, сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы Минпромторга страны Виктора Евтухова.

Чиновник отметил, что власти не позволили французской компании продать бизнес по частям. Из-за этого им пришлось сохранить все 35 магазинов и склад. По условиям одобренной сделки, все 1,4 тысячи рабочих мест будут сохранены российской компанией, которая выкупит бизнес.

Напомним, французская сеть Decathlon закрыла продажи в своих магазинах, в том числе и в Ростове, 26 июня прошлого года. Тогда они это объяснили проблемами «из-за внешних условий».

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