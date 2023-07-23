Коммунальный фонтан в Ростове забил выше деревьев

Столб воды бил выше деревьев.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове в микрорайоне Военвед в садовом товариществе «Строитель» забил коммунальный фонтан. Видео с в соцсети выложили очевидцы.
Примечательно, что столб воды бил выше тополей.
Отметим, что официальной информации о случившемся пока нет.
В комментарии ростовчане понадеялись, что во коммунальной аварии била не горячая вода.
— Надеюсь, что фонтан этот не кипятка, а то у нас в Москве уже 4 человека сварились, — прокомментировала видео ростовчанка.
Напомним, что в центре Ростова оказалась в нерабочем состоянии часть фонтанов. Так, во время жары фонтан «Лиры» на Пушкинской не стали включать.
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