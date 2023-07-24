В Ростове огромные тараканы стали выползать на набережную Дона по вечерам

Многие посчитали, что очевидец слегка преувеличил с размером тараканов.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростове на набережной Дона люди стали замечать тараканов больших размеров. Видео с этими насекомыми попало в социальные сети.
– Огромных тараканов с пол-ладони заметили на набережной, – написано в посте с видео.
По словам очевидцев, эти членистоногие выползают на люди по ночам, когда мало людей. И ползают по тротуару.
Пост с этими насекомыми собрал сотни комментариев.
– Это мои ездили на набережную отдыхать, – шутит одна ростовчанка.
Некоторых смутил размер тараканов. Люди посчитали, что снявший видео немного преувеличил.
– С пол-ладони? Вы что, тараканов никогда не видели, – написал другой комментатор.
А кто-то предположил, что это не таракан вовсе, а жук-плавунец.
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