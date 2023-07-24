В Ростове ограничат движение на левом берегу Дона из-за соревнований по триатлону

Ограниченно движение транспорта будет поэтапно.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростове из-за соревнований по триатлону, которые пройдут 3 сентября, на левом берегу Дона ограничат движение. Сообщили в городской администрации.
Состязания начнутся в 07:30 и продлятся до 14:00. Причем ограниченно движение транспорта будет поэтапно.
Маршрут участников пройдет от Гребного канала «Дон», затем по проспекту Бориса Слюсаря в сторону улицы Левобережной, после чего идет разворот на кольце улицы Левобережная, далее по проспекту Бориса Слюсаря в сторону Восточного шоссе, затем поворот по левой полосе Бориса Слюсаря в сторону Гребного канала. И финальная точка –Гребной канал «Дон».
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