В Ростовской области отремонтируют 49 соцобъектов в шахтерских территориях

Из-за изменений в законодательстве 49 соцобъектов остались без ремонта.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области власти собираются отремонтировать 49 социальных объектов в шахтерских территориях. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
По словам губернатора Ростовской области, по программе реструктуризации было отремонтировано 90 соцобъектов в шахтерских территориях. Но осталась часть, которая не вошла в эту программу. И таких объектов было 58. Вскоре на них было согласовано дополнительное финансирование. Но из-за изменений в законодательстве 49 соцобъектов остались без ремонта.
Василий Голубев предложил отремонтировать эти 49 объектов в рамках отдельной программы Министерства энергетики РФ.
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