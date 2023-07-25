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НовостиОбщество25 июля 2023 4:54

Из областного бюджета Ростовской области выделили 18 миллионов на объекты образования и спорта

На эти деньги будут делать капитальный ремонт и закупать оборудование
Екатерина ПОПОВА
На эти деньги будут делать капитальный ремонт и закупать оборудование.

На эти деньги будут делать капитальный ремонт и закупать оборудование.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Василий Голубев выделил из областного бюджета 18 миллионов на объекты образования и спорта. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Большая часть пойдет на капитальный ремонт детско-юношеской спортивной школы №1 Константиновского района. Там будут чинить и само здание, и крышу. На эти цели запланировано 11,5 миллиона рублей.

На оставшиеся миллионы будут закуплены учебно-тренировочные комплексы для ростовских школ №81 и №22. А также будет обновлена мебель, игровое оборудование в детсадах №№ 235 и 263 Ростова.

– Еще оснащение получат спортшколы №1 Белокалитвинского района, №2 Новочеркасска, спортшкола олимпийского резерва №19 им. Б.Кабаргина в Ростове-на-Дону, – говорится в сообщении.

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