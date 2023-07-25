В Ростове начался суд над 18 участниками запрещенного в РФ батальона «Айдар»*

Слушания ведутся в Южном окружном военном суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону начались слушания по делу 18 участников запрещенного в России нацбатальона «Айдар»*. Сегодня, 25 июля, задержанным продлили срок заключения в СИЗО, сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

- Процесс на сегодня завершен. Подсудимым продлили стражу до 13 ноября 2023 года. Информации по поводу обмена пока нет, - прокомментировали журналистам.

Следующее заседание назначено на 15 августа 2023 года.

Арестованных подозревают в попытках насильственного захвата власти (ч. 4 ст. 34, ст. 323 УК ДНР) и участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 234 УК ДНР). Все указанные статьи позже должны переквалифицировать в соответствии c Уголовным кодексом России.

Напомним, ранее на Дону рассматривали дело Дениса Мурыги - участника нацбатальона приговорили к 16 годам колонии.

*«Айдар» - организация признана экстремистской и запрещена в России.

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