В Ростовской области суд изменил приговор экс-главе администрации Сальска

Апелляцию рассмотрели в Ростовском областном суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону в рамках уголовного дела изменили приговор экс-главе администрации Сальска Евгению Борисенко и его подчиненному Сергею Кашникову. Эту информацию сегодня, 25 июля, подтвердили в пресс-службе Ростовского областного суда.

Выяснилось, что бывшим чиновникам в срок наказания зачли время, проведенное под стражей с 22 декабря 2020 года до 16 июля 2023 года включительно.

- Дело рассмотрели в апелляционном порядке 17 июля. Приговор первой инстанции изменили в части, связанной с зачетом времени содержания под стражей и в части, связанной с информацией о расчетных документах на перечисление суммы штрафа. В остальном приговор оставили без изменения, - уточнили в пресс-службе Ростовского областного суда.

Напомним, в марте 2023 года Евгений Борисенко по статье «Получение взятки» был осужден на 8 лет и 6 месяцев, Сергей Кашников - на 4 года и 10 месяцев. Обоих отправили в колонию строгого режима. Штрафы составили на 12,5 млн и 7,5 млн рублей соответственно.

По данным СК, в декабре 2020 года бывшие представители сальской администрации получили через посредника подкуп в размере 2,5 млн рублей. Предварительно, за эти деньги чиновники должны были «оказать содействие при выполнении контракта по благоустройству местного парка».

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