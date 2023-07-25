В Ростовской области будут штрафовать за покупку подросткам зажигалок

Нарушителю придется заплатить пять тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Дону будут штрафовать тех, кто будет не только продавать, но и покупать несовершеннолетним зажигалки и к ним заправочные баллончики. За это нарушитель должен будет заплатить пять тысяч. Такие поправки в областной закон приняли депутаты Ростовской области.

Запрет установлен также на вовлечение подростков в употребление сжиженного углеводородного газа. А это может происходить через покупку и передачу соответствующих товаров, либо через требование и предложение вдыхать газ.

– По федеральному законодательству в таких случаях мы можем установить максимальный размер штрафа в 5 тысяч рублей. Пользуясь этим правом, мы устанавливаем соответствующую административную ответственность за вовлечение в употребление сжиженного углеводородного газа, – прокомментировал Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

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