С 13 августа в Ростове на нескольких улицах ограничат движение транспорта

На этих улицах три месяца будут прокладывать подземные коммуникации. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове на трех улицах с 13 августа по 13 ноября ограничат движение транспорта. В это время там будут прокладывать подземные коммуникации. Об этом сообщили в городской администрации.

Ограничения будут действовать три месяца на улице Урожайная – участок от улицы Чкалова до улицы Руставели. Также по улице Чкалова – на участке от строения №112 до строения №116а. И по улице Кировоградская – на участке от строения №41 до улицы Молоканова.

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